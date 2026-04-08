TS – Juve al lavoro i bianconeri prendono la mira verso l’Atalanta E c’è uno spettatore… d’eccezione

La Juventus è tornata ad allenarsi con l’obiettivo di prepararsi alla prossima sfida contro l’Atalanta. La sessione si è svolta nel rispetto del programma abituale, con i giocatori impegnati in esercitazioni tecniche e fisiche. Durante l’allenamento, un personaggio non coinvolto direttamente nel mondo calcistico ha assistito all’allenamento, attirando l’attenzione tra i presenti. La squadra continua a lavorare con concentrazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei singoli atleti.

2026-04-07 19:02:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Juve subito al lavoro. I bianconeri di Luciano Spalletti, all’indomani della gara vinta contro il Genoa, hanno ricominciato immediatamente ad allenarsi, per prepararsi al meglio in vista del big match di sabato sera contro l’ Atalanta. Sorrisi e grande serenità tra i calciatori, come testimoniato dai video pubblicati sui social del club, nonostante le brutte notizie relative alle condizioni fisiche di Perin e soprattutto di Vlahovic. In particolare è stata pubblicata una clip in cui in tanti si testano sui tiri e. prendono la mira. Juve, carica bianconera verso l’Atalanta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Juve al lavoro, i bianconeri prendono la mira verso l’Atalanta. E c’è uno spettatore… d’eccezione Leggi anche: Atalanta Juve: uno-due Sulemana Pasalic, notte fonda per i bianconeri e la Dea cala il tris Il doppio ex Pioli spettatore d’eccezione per Lazio-Milan allo stadio ‘Olimpico’Spettatore d'eccezione, stasera, allo stadio 'Olimpico' di Roma per Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle... Temi più discussi: Ottolini oltre l’algoritmo, la scommessa già vinta e il lavoro più duro: rifare due Juve; Calcio serie C, verso Perugia - Juve Next Gen: Tedesco pensa a Terrnava se Tumbarello non recupera; Juve al lavoro, i bianconeri prendono la mira verso l'Atalanta. E c'è uno spettatore... d'eccezione; Spalletti, il ritorno di Holm e il lavoro speciale su Thuram: a cosa lavora la Juve verso il Genoa. Juve al lavoro, i bianconeri prendono la mira verso l'Atalanta. E c'è uno spettatore... d'eccezioneSubito llenamento per la squadra di Spalletti all'indomani della vittoria sul Genoa: prosegue la lotta per il piazzamento Champions, sabato una nuova sfida cruciale ... tuttosport.com Juventus già al lavoro dopo il Genoa: a bordo campo c’era uno spettatore specialeNessuna pausa per la Juventus che, questa mattina, ha già ripreso la preparazione in visfa della sfida contro l'Atalanta. A scendere in campo alla Continassa sono stati i giocatori che ... tuttojuve.com Mercato Juve Nunez sul taccuino bianconero - facebook.com facebook Juve-Genoa, Bremer toglie la scarpa a Colombo ma per gli arbitri il gol del brasiliano è regolare x.com