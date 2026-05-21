"Fascisti e antifascisti – Tentativi di conciliazione". E’ il titolo del libro che sarà presentato oggi (ore 18) a Magazzino Muse di Ancona, in via degli Aranci 1F, dove interverranno l’autore Ferdinando Bergamaschi e il noto filosofo e opinionista televisivo Diego Fusaro, che del volume ha firmato la prefazione. A fare gli onori di casa sarà la direttrice di Magazzino Muse, Maria Antonietta Scarpari: "Quello di domani (oggi, ndr) sarà uno degli ultimi appuntamenti culturali di primavera. Siamo ancora una volta onorati di poter ospitare Fusaro e Bergamaschi, che guarderanno il fenomeno del fascismo da un punto di vista diverso dal solito. Dopodiché, daremo il via alla stagione estiva, sempre muovendoci tra arte, cultura e pittura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bergamaschi e Fusaro e il libro "Fascisti e antifascisti – Tentativi di conciliazione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DIEGO FUSARO e FERDINANDO BERGAMASCHI: Fascisti e antifascisti ieri e oggi

Sullo stesso argomento

«Fascisti e antifascisti»: una riconciliazione è possibile? Diego Fusaro e Ferdinando Bergamaschi a Magazzino MuseANCONA – «Fascisti e antifascisti», è davvero possibile una riconciliazione? Ne parleranno Diego Fusaro e Ferdinando Bergamaschi, che tornano a...

Leggi anche: I "Pensieri in libertà" di Bergamaschi al Magazzino Muse con Fusaro

Ci vediamo domani 21 maggio ad Ancona. x.com

Fascisti e antifascisti: una riconciliazione è possibile? Diego Fusaro e Ferdinando Bergamaschi a Magazzino MuseANCONA – Fascisti e antifascisti, è davvero possibile una riconciliazione? Ne parleranno Diego Fusaro e Ferdinando Bergamaschi, che tornano a Magazzino Muse di Ancona per la presentazione del libro ... anconatoday.it

I Pensieri in libertà di Bergamaschi al Magazzino Muse con FusaroDiego Fusaro torna a Magazzino Muse di Ancona. Stavolta il noto filosofo, docente e opinionista affiancherà Ferdinando Bergamaschi in occasione della presentazione del suo libro Pensieri in libertà. ilrestodelcarlino.it