I Pensieri in libertà di Bergamaschi al Magazzino Muse con Fusaro

Diego Fusaro sarà presente al Magazzino Muse di Ancona per partecipare alla presentazione del libro

Diego Fusaro torna a Magazzino Muse di Ancona. Stavolta il noto filosofo, docente e opinionista affiancherà Ferdinando Bergamaschi in occasione della presentazione del suo libro " Pensieri in libertà. Da Platone a George Sorel" (edito da Pendragon), di cui ha curato la prefazione. L’appuntamento è per venerdì (ore 18) nei locali di Magazzino Muse di Ancona, in Via degli Aranci 1F. Intanto, la direttrice Maria Antonietta Scarpari sta rifinendo il cartellone estivo: "Finalmente Magazzino ha trovato la sua vocazione, e ciò anche (e soprattutto) grazie ai tanti anconetani che ci sostengono nelle nostre iniziative. Abbiamo iniziato promuovendo l’arte, i quadri e i dipinti per poi arrivare ai libri e alla cultura a tutto tondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

