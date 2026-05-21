Beppe Fantin a Treviso | la satira che racconta i governi italiani
A Treviso si apre una mostra dedicata alle vignette satiriche di Beppe Fantin, che raccontano i governi italiani degli ultimi anni. Le opere spaziano tra le strategie politiche, le dichiarazioni pubbliche e i momenti salienti delle amministrazioni di Conte e Meloni. Le esposizioni sono allestite in sale appositamente dedicate, offrendo uno sguardo visivo sui principali eventi politici e sui cambiamenti di rotta dei governi. La mostra permette di osservare come le vignette riflettano le vicende politiche nazionali.
? Punti chiave Come hanno trasformato le vignette di Fantin in una cronaca politica?. Quali momenti dei governi Conte e Meloni emergono dalle sale espositive?. Perché l'esposizione trevigiana punta ora a raggiungere il cuore di Roma?. Dove si può visitare il percorso che documenta l'evoluzione del potere?.? In Breve Inaugurazione il 16 maggio presso la Barchessa di Villa Quaglia a Treviso.. Partecipazione di Franco Fonzo, Marco Donadel, Giancarlo Iannicelli, Davide Acampora e Roberto Silvestri.. Percorso espositivo diviso in tre sale su governi dal Conte II a Meloni.. Progetto di spostamento della mostra a Roma dopo il successo trevigiano.. Il 16 maggio scorso la Barchessa di Villa Quaglia a Treviso ha ospitato l’inaugurazione di Giudizi incrociati, la prima esposizione dedicata alle vignette satiriche del trevigiano Beppe Fantin. 🔗 Leggi su Ameve.eu
BEPPE FANTIN: L'IRRIVERENTE MATITA TREVIGIANA CHE FA RIFLETTERE SUL MONDO | 27/12/2025
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Venerdì 22 maggio alle ore 18 sarò a Treviso per presentare il libro di satira politica che ho scritto insieme al mio amico Beppe Fantin. A dialogare con noi ci saranno anche: @RaffaellaRegoli, Riccardo Szumsky, @AngeloLucarella e Paolo Latini. x.com
Venerdì 22 maggio alle ore 18 sarò a Treviso per presentare il libro di satira politica che ho scritto insieme al mio amico Beppe Fantin. A dialogare con noi ci saranno anche: Raffaella Regoli, Riccardo Szumsky, Angelo Lucarella e Paolo Latini. Sarà un’occa facebook