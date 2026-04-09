De Cristofaro M5s | Italiani vi hanno detto chiaramente che Governi passano ma Costituzione resta – Il video

Un politico del Movimento 5 Stelle ha commentato criticamente la gestione delle politiche economiche da parte dei governi passati, accusandoli di non aver adottato misure adeguate per affrontare la crisi attuale. Nel suo intervento ha sottolineato che, nonostante i cambiamenti di governo, la Costituzione rimane invariata e rappresenta un punto di riferimento stabile. La sua dichiarazione è stata registrata in un video pubblicato dall’agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Se aveste impostato una qualche politica economica, oggi forse avremmo qualche strumento per affrontare la crisi. Ci siamo staccati dall'Europa e invece siamo stati ciechi di fronte alle scelte sulle spese militari. Le responsabilità non sono solo di Trump, ma anche vostre: è anche a causa delle scelte scellerate del governo italiano che ci troviamo in questa posizione, avete condotto una crociata a favore dei fossili per puro furore ideologico, e il risultato è che siamo totalmente indifesi di fronte all'aumento dei prezzi. La realtà ha fatto giustizia sulle favole che raccontate: i 15 milioni di no hanno fatto giustizia di questo castello di bugie, e la riscrittura della Costituzione, su cui avete giurato, ma probabilmente nella quale non vi riconoscete fino in fondo. 🔗 Leggi su Open.online

De Cristofaro (M5s): Italiani vi hanno detto chiaramente che Governi passano, ma Costituzione resta(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Se aveste impostato una qualche politica economica, oggi forse avremmo qualche strumento per affrontare la...

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De Cristofaro (M5s): Italiani vi hanno detto chiaramente che Governi passano, ma Costituzione resta

Temi più discussi: Ungheria: 9 deputati italiani per monitoraggio delle elezioni; Super Partes: Puntata del 4 aprile, Canale 5 Video; Il Pd critica Forza Italia, ma poi vota Gasparri presidente della commissione Esteri; Super Partes - Speciale Pasqua.

De Cristofaro (M5s): Italiani vi hanno detto chiaramente che Governi passano, ma Costituzione resta(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Se aveste impostato una qualche politica economica, oggi forse avremmo qualche strumento per affrontare la crisi. quotidiano.net

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