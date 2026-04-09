Nelle dichiarazioni di un rappresentante di un movimento politico, si afferma che gli italiani hanno comunicato chiaramente che i governi cambiano nel tempo, ma la Costituzione rimane invariata. Si sottolinea inoltre che, se fosse stata adottata una politica economica più efficace, sarebbero disponibili strumenti per gestire la crisi attuale. Le affermazioni sono state rilasciate durante un intervento pubblico a Roma il 9 aprile 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Se aveste impostato una qualche politica economica, oggi forse avremmo qualche strumento per affrontare la crisi. Ci siamo staccati dall'Europa e invece siamo stati ciechi di fronte alle scelte sulle spese militari. Le responsabilità non sono solo di Trump, ma anche vostre: è anche a causa delle scelte scellerate del governo italiano che ci troviamo in questa posizione, avete condotto una crociata a favore dei fossili per puro furore ideologico, e il risultato è che siamo totalmente indifesi di fronte all'aumento dei prezzi. La realtà ha fatto giustizia sulle favole che raccontate: i 15 milioni di no hanno fatto giustizia di questo castello di bugie, e la riscrittura della Costituzione, su cui avete giurato, ma probabilmente nella quale non vi riconoscete fino in fondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Gli italiani hanno detto “No” a cambiare la Costituzione. Cosa accadrà ora e quali saranno le ripercussioni per il governo di Giorgia MeloniGli italiani hanno respinto la riforma giudiziaria sostenuta dalla premier del centrodestra Giorgia Meloni in un referendum.

De Cristofaro (M5s): Italiani vi hanno detto chiaramente che Governi passano, ma Costituzione resta

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