Benzinaio derubato a Torriglia la comunità si mobilita | L’hanno buttato a terra e minacciato merita aiuto
A Torriglia, un giovane benzinaio di origine bangladese è stato vittima di un tentativo di rapina presso il distributore di carburante locale. Secondo quanto riferito, i malviventi lo hanno colpito facendolo cadere a terra e hanno minacciato di conseguenza. La comunità si è subito mobilitata, chiedendo sostegno e solidarietà per il giovane. Da alcuni mesi, l’uomo lavora nel distributore e ora si trova a dover affrontare questa aggressione.
Il giovane benzinaio, originario del Bangladesh, da qualche mese lavora nell’unico distributore della zona. Dopo una rapina è partita la gara di solidarietà per aiutarlo a recuperare la somma rubata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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