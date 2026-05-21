Benzinaio derubato a Torriglia la comunità si mobilita | L’hanno buttato a terra e minacciato merita aiuto

A Torriglia, un giovane benzinaio di origine bangladese è stato vittima di un tentativo di rapina presso il distributore di carburante locale. Secondo quanto riferito, i malviventi lo hanno colpito facendolo cadere a terra e hanno minacciato di conseguenza. La comunità si è subito mobilitata, chiedendo sostegno e solidarietà per il giovane. Da alcuni mesi, l’uomo lavora nel distributore e ora si trova a dover affrontare questa aggressione.

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