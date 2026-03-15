Un uomo è stato aggredito, derubato e minacciato all’interno di un appartamento nel quartiere Oltretorrente dopo aver accettato un invito a bere una birra. La scena si è svolta in modo improvviso, con l’uomo che ha subito un violento pestaggio e il furto di alcuni effetti personali. L’episodio ha portato alla denuncia delle autorità.

Un invito a bere una birra si trasforma in agguato violento all’interno di un appartamento nel quartiere Oltretorrente. Un uomo di 37 anni è stato picchiato, derubato e minacciato da due complici conosciuti. I Carabinieri della stazione di Parma hanno identificato e denunciato alla Procura un 34enne italiano e una 22enne di origini straniere per la rapina avvenuta nelle ore notturne. La vittima ha subito ferite al volto che richiedono giorni di guarigione, mentre gli autori del reato sono stati individuati grazie agli identikit e al riconoscimento visivo. L’agguato nella zona residenziale. Tutto inizia intorno all’1:30 di notte, quando la vittima incontra una ragazza in via D’Azeglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Birra in trappola: picchiato, derubato e minacciato in via

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