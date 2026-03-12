Marco Rizzo ha pubblicato un messaggio sui social in cui denuncia che qualcuno ha derubato sua moglie. Nella stessa comunicazione, invita le persone a votare Sì al referendum sulla Giustizia, sottolineando il collegamento tra il voto e la vicenda personale. La sua dichiarazione si distingue per il tono diretto e l’assenza di commenti su eventuali motivazioni o approfondimenti.

Marco Rizzo sceglie un intervento social a sorpresa per annunciare il suo Sì al referendum sulla Giustizia. L’ex segretario del Partito comunista e fondatore di Democrazia Sovrana e Popolare documenta la disavventura capitata alla moglie, con tanto di fotocopia della denuncia presentata al posto di polizia. Lo fa con un video su Instagram nel quale manifesta tutta la sua rabbia per quanto capitatogli nella metropolitana di Milano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Rizzo (@marcorizzo.dsp) Il video di Marco Rizzo: il giorno dopo li rivedete in metro. «I politici e le loro mogli non vanno in metro – esordisce Rizzo nel suo filmato – Io e mia moglie andiamo in metro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La furia di Marco Rizzo: “Hanno derubato mia moglie. Votate Sì al referendum e non ditemi che non c’entra…”

