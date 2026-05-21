Uno studio recente rivela che solo il 17% dei giovani italiani si sente ottimista riguardo al futuro. La ricerca analizza le ragioni di questa percezione negativa e sottolinea come la mancanza di investimenti possa contribuire a questa diffidenza. Inoltre, si evidenzia una fuga di circa 50.000 giovani ogni anno in cerca di opportunità all’estero, un fenomeno che le aziende italiane cercano di contrastare. La situazione mette in luce le sfide che il paese deve affrontare per trattenere i giovani e favorire uno sviluppo più stabile.

? Punti chiave Perché solo il 17% dei giovani italiani guarda al futuro con ottimismo?. Come possono le aziende italiane fermare la fuga di 50.000 talenti ogni anno?. Chi deve cambiare modello gestionale per trattenere i migliori profili accademici?. Come può l'ascolto dei giovani trasformarsi in un vantaggio economico concreto?.? In Breve 40-50mila giovani lasciano l'Italia ogni anno per cercare opportunità all'estero.. Un dipendente su tre nel gruppo di Alessandro Benetton ha meno di 30 anni.. Aeroporto di Roma ha ricevuto oltre mille proposte progettuali dai giovani viaggiatori.. Dodici progetti presentati all'aeroporto di Roma sono stati immediatamente applicati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benetton: solo il 17% dei giovani è ottimista, servono investimenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Mercato unico dei capitali: meno frammentazione, servono più investimenti

Benetton: «I giovani non sono un costo ma un investimento. Il 30% dei nostri dipendenti ha meno di 30 anni»«Il 50% dei nostri dipendenti è donna e il 30% sono giovani con meno di 30 anni» .

Benetton: Giovani volano del PilSolo il 17% dei giovani italiani oggi guarda al futuro con entusiasmo. Perché se è vero che il nostro Paese sa formare molto bene gli studenti, però ha disimparato l'arte di trattenerli. Ed è da quest ... ilgiornale.it

Benetton: il futuro si costruisce con idee nuoveNel corso del primo panel della 21esima edizione del Festival dell'economia di Trento, in programma fino a domenica, Alessandro Benetton, presidente di Mundys (attiva nella gestione di infrastrutture ... avionews.it