Un'indagine recenti mostra che solo il 17% dei giovani italiani si sente entusiasta riguardo al proprio futuro. La questione riguarda anche le aziende che, invece di considerare i giovani come un peso, potrebbero vederli come una risorsa da valorizzare. La discussione si concentra su come le imprese possano trasformare questa percezione, passando dall’idea di proteggere i giovani a quella di coinvolgerli come motori di crescita. L’obiettivo è capire come le strategie aziendali possano cambiare in risposta a questa situazione.

?? Punti chiave Perché solo il 17% dei giovani italiani prova entusiasmo verso il domani? Come può un'azienda trasformare i giovani da costo in investimento concreto? Quali strategie hanno permesso all'aeroporto di Roma di generare innovazione? Cosa causa la fuga di 50mila talenti verso l'estero ogni anno??? In Breve Solo il 17% dei giovani italiani prova entusiasmo verso il domani. Circa 40-50mila ragazzi lasciano l'Italia ogni anno per opportunità all'estero. L'aer . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benetton: i giovani non sono da proteggere, ma motori della crescita

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