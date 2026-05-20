Benetton | I giovani non sono un costo ma un investimento In Mundys il 30% ha meno di 30 anni
Durante il Festival dell’Economia di Trento, il presidente di Edizione e Mundys ha affermato che i giovani rappresentano un investimento e non un costo per l’azienda. Ha inoltre specificato che il 30% dei dipendenti di Mundys ha meno di 30 anni. L’intervista si è concentrata sulla strategia di assunzione e sulla valorizzazione delle nuove generazioni all’interno delle imprese del gruppo. Sono stati affrontati anche temi relativi alle politiche di formazione e alle opportunità di crescita offerte ai giovani lavoratori.
«In Mundys il 50% di chi è occupato è donna e il 30% sono giovani con meno di 30 anni». Alessandro Benetton ha aperto con questo dato il confronto con il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini durante l’edizione 2026 del Festival dell’Economia di Trento. Presidente di Edizione dal 2022 e, da marzo 2026, della capogruppo infrastrutturale Mundys, Benetton ha collegato quei numeri a una scelta precisa: «Uno stagista deve guadagnare almeno 1.200 euro» perché un giovane che entra in azienda non va considerato «un costo, ma un investimento». Il tema dell’incontro era se l’Italia sia davvero un Paese per giovani. Benetton ha evitato una risposta soltanto negativa: «Dobbiamo essere convinti che l’Italia possa essere un Paese per i giovani». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Benetton: guardare a giovani non come un costo, ma come un investimento
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