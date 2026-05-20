Benetton | I giovani non sono un costo ma un investimento In Mundys il 30% ha meno di 30 anni

Durante il Festival dell’Economia di Trento, il presidente di Edizione e Mundys ha affermato che i giovani rappresentano un investimento e non un costo per l’azienda. Ha inoltre specificato che il 30% dei dipendenti di Mundys ha meno di 30 anni. L’intervista si è concentrata sulla strategia di assunzione e sulla valorizzazione delle nuove generazioni all’interno delle imprese del gruppo. Sono stati affrontati anche temi relativi alle politiche di formazione e alle opportunità di crescita offerte ai giovani lavoratori.

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