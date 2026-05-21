Benetton e l’eredità di Senna | la rivoluzione che cambiò la F1

Negli anni in cui la Formula 1 stava attraversando cambiamenti significativi, un marchio di abbigliamento ha deciso di investire nel mondo delle auto da corsa, sfidando le grandi case automobilistiche e i team storici. La scelta di sostenere una scuderia di piccole dimensioni ha portato alla creazione di un team che, grazie anche all’eredità di un famoso pilota, ha vissuto un rapido sviluppo diventando una presenza costante nelle competizioni mondiali. Questa trasformazione ha segnato un punto di svolta nel panorama della Formula 1.

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