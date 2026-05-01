Il 1 maggio 1994, durante il Gran Premio di San Marino a Imola, si verificò un grave incidente che coinvolse il pilota brasiliano, provocando la sua morte. La vettura uscì di pista in una curva, schiantandosi contro un muro di cemento. Le operazioni di soccorso furono immediate, ma non poterono salvargli la vita. L’evento segnò profondamente il mondo della Formula 1, portando a cambiamenti nelle normative sulla sicurezza.

Televisore analogico da venti pollici acceso in salotto, il codino che danza sulle spalle di Roberto Baggio, le note graffianti di “Always” di Bon Jovi: sembra un’altra epoca, e in effetti lo è. 32 anni hanno cambiato il mondo, lo hanno piegato, rallentato, riportato indietro come solo le grandi crisi sanno fare. Eppure ci sono ricordi che non conoscono erosione, che resistono al tempo come incisioni sulla pietra. Tra questi, uno più di tutti continua a vibrare nella memoria collettiva. È il pomeriggio del 1° maggio 1994. Imola trattiene il respiro. Sono le 14:17 quando il destino si compie alla curva del Tamburello. Il Gran Premio di San Marino 1994 si trasforma in tragedia: la Williams-Renault numero 2 esce di scena, e con essa il suo interprete più carismatico, Ayrton Senna.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ayrton Senna, il mito eterno di Imola: il giorno che cambiò per sempre la F1

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