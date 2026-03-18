Pirella | la rivoluzione psichiatrica che cambiò Arezzo

Martedì 17 marzo si è tenuto l’ultimo incontro del ciclo di conferenze dedicato alla storia della medicina ad Arezzo. L’evento ha ricordato la figura di Pirella e il suo ruolo nella rivoluzione della psichiatria locale, rappresentando un momento importante per la memoria storica della città. La discussione ha coinvolto figure e fatti chiave legati a questa svolta nel settore sanitario aretino.

Martedì 17 marzo ha segnato una tappa fondamentale per la memoria storica aretina con l’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze sulla medicina passata. Nell’Auditorium Ducci di via Cesalpino, alle ore 17:30, si è tenuta la presentazione su Agostino Pirella, figura chiave della rivoluzione psichiatrica che operò nel territorio. L’iniziativa, promossa dalla Società storica aretina con il patrocinio del Comune di Arezzo, ha come relatrice Caterina Pesce, che ha illustrato il percorso di Pirella da Gorizia fino ad Arezzo. La scelta di focalizzarsi sui medici del passato non è casuale, ma riflette una necessità di comprendere le radici delle strutture sanitarie locali attraverso storie concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pirella: la rivoluzione psichiatrica che cambiò Arezzo Articoli correlati Caterina Pesce parla di Agostino Pirella “da Gorizia ad Arezzo per la rivoluzione psichiatrica”Arezzo, 16 marzo 2026 – E’ in arrivo l’ultimo appuntamento martedì 17 marzo, per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina,... Leggi anche: Mercato chiuso, verdetti aperti: rivoluzione salvezza in A, l’Arezzo fa la voce grossa in C Tutti gli aggiornamenti su Pirella la rivoluzione psichiatrica che... Temi più discussi: Grandi medici aretini, focus su Agostino Pirella; Mostra sul Pionta, teatro e Resistenza creativa: gli eventi del 17 marzo; Caterina Pesce parla di Agostino Pirella da Gorizia ad Arezzo per la rivoluzione psichiatrica. Caterina Pesce parla di Agostino Pirella da Gorizia ad Arezzo per la rivoluzione psichiatricaE’ in arrivo l’ultimo appuntamento martedì 17 marzo, per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina, con il patrocinio del Comune di Arezzo, sui medici del passato che hanno oper ... lanazione.it Terapia Immunitaria per la Depressione: La Rivoluzione Psichiatrica del 2026La depressione è un'infiammazione? Scopri come la nuova terapia immunitaria sta rivoluzionando il trattamento dei sintomi psichiatrici nel 2026. focustech.it E TUTTI LI SEGUIRONO di Francesco Troncarelli Eco la celebre pubblicità della marca di jeans Jesus ideata da Emanuele Pirella con la foto di Oliviero Toscani che esplose nel 1973. L'immagine mostrava in primo piano il fondoschiena della modella Donna - facebook.com facebook