Filippo Carbone, giovane trequartista del Genoa, sta attirando l’attenzione di diverse persone nel mondo del calcio. Nato e cresciuto nel settore giovanile del club, ha già mostrato di saper segnare e creare occasioni in campo. La sua presenza in squadra ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, e il suo nome viene spesso menzionato come uno dei talenti da seguire nei prossimi anni. La sua crescita si sta verificando in un momento di grandi aspettative per il settore giovanile del club.

Genova, 21 maggio 2026 – Trequartista con il vizio del gol, Filippo Carbone è uno dei prospetti più interessanti in casa Genoa. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, parliamo di un giocatore di cui già si è sentito parlare nel corso degli ultimi anni e che potrebbe essere un diamante della futura rosa ligure, Filippo Carbone. Nato il 29 dicembre del 2006, Carbone è la sorpresa del Genoa Primavera in questo campionato. In 37 partite disputate, il trequartista ha segnato 11 reti ed ha fornito un assist per i compagni di squadra. L'attaccante non ha attirato solamente l'attenzione degli appassionati, ma anche di Daniele De Rossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Benedetta Primavera: chi è Filippo Carbone, il giovanissimo del Genoa che piace a De Rossi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Benedetta Primavera: Filippo Bertaccini, guerriero in campo e fuori per il CesenaCesena, 30 aprile 2026 – Mediano con il vizio del gol, Filippo Bertaccini è uno dei prospetti più interessanti in casa Cesena.

Benedetta Dolfi e Zachary, chi sono l’ex compagna e il figlio di Filippo NardiFilippo Nardi in passato è stato sentimentalmente legato all’ex compagna Benedetta Dolfi, dalla quale ha avuto anche un figlio di nome Zachary.

Benedetta Primavera: chi è Filippo Carbone, il giovanissimo del Genoa che piace a De RossiGenova, 21 maggio 2026 – Trequartista con il vizio del gol, Filippo Carbone è uno dei prospetti più interessanti in casa Genoa. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, p ... sport.quotidiano.net

Benedetta Primavera: Who is Filippo Carbone, the young Genoa player De Rossi likes?Genova, 21 maggio 2026 – Trequartista con il vizio del gol, Filippo Carbone he is one of the most interesting prospects in the house Genoa. For the series Blessed Spring: quando i talenti li abbiamo i ... sport.quotidiano.net

Fuori, il primo sole di primavera nel porto di Odessa. Dentro, vestiti di blu, si guardano l’enorme poeta e la ragazza. – Ti ho costruito un’iridescente bolla di carne. – Amami. x.com