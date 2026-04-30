Filippo Bertaccini, mediano del Cesena, si distingue per il suo ruolo in campo e per la capacità di segnare. La sua presenza nel club è stata segnalata come una delle più promettenti tra i giovani calciatori. La sua attività nel campionato attuale ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi. La sua performance si inserisce in un contesto di crescita del team, che punta sui giovani talenti.

Cesena, 30 aprile 2026 – Mediano con il vizio del gol, Filippo Bertaccini è uno dei prospetti più interessanti in casa Cesena. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, oggi parliamo di un giocatore di cui già si è sentito parlare nel corso degli ultimi anni e che potrebbe essere un diamante della futura rosa bianconera, Filippo Bertaccini. Nato il 4 marzo del 2007, Bertaccini è un figlio d'arte: il padre Davide ha indossato nei professionisti la maglia della Fermana e del Fiorenzuola, il portiere ha anche partecipato al programma televisivo Campioni. Il mediano dei bianconeri ha vissuto durante l'attuale stagione calcistica il sogno di ogni giocatore che lavora duramente per rincorrere il proprio obiettivo: l'esordio in prima squadra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Benedetta Primavera: Filippo Bertaccini, guerriero in campo e fuori per il Cesena

Notizie correlate

Il calciatore Filippo Bertaccini operato al cervello. Tutta Cesena si stringe a lui: “Siamo con te, ti aspettiamo”Cesena, 27 febbraio 2026 - Domenica 23 novembre 2025 Filippo Bertaccini, centrocampista cesenate classe 2007, era sulla linea laterale del campo di...

Cesena calcio, delicato intervento chirurgico per Bertaccini: asportata una neoformazione cerebraleL’intervento ha avuto esito positivo il centrocampista classe 2007 sarà costantemente seguito dallo staff medico e sanitario del club Delicato...

Approfondimenti e contenuti

Benedetta Primavera: Filippo Bertaccini, guerriero in campo e fuori per il CesenaDall'esordio a novembre a Monza all'operazione al cervello a febbraio. Il talento è atteso dalla squadra romagnola ... sport.quotidiano.net

Bertaccini, esordio tra i grandi e tanti sogni da realizzareNel secondo tempo del confronto disputato la scorsa domenica contro il Monza il Cesena di Mignani ha cercato in ogni modo di arrivare al pareggio e quando mancavano sette minuti al termine dei tempi ... ilrestodelcarlino.it