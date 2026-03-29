Filippo Nardi ha avuto una relazione con Benedetta Dolfi, con cui ha avuto un figlio di nome Zachary. La coppia si è separata in passato. Nardi e Dolfi sono stati legati sentimentalmente, ma i dettagli della loro relazione non sono stati resi pubblici. Zachary è figlio di Nardi e Dolfi.

Filippo Nardi in passato è stato sentimentalmente legato all’ ex compagna Benedetta Dolfi, dalla quale ha avuto anche un figlio di nome Zachary. Lei non farebbe parte del mondo dello spettacolo e della televisione, a differenza invece dell’ex compagno, dunque sono esigue le informazioni su di lei e sulla sua carriera. Parlando del rapporto con il figlio Zachary in un’intervista rilasciata al settimanale Chi nel 2018, Filippo Nardi ne aveva fatto un ritratto amorevole: “ Un ragazzo tranquillo, pacato, riflessivo, meno istintivo di me: ha preso dalla mamma. La cosa che ha in comune con me è che non è mai contento di quello che ha ”. A testimonianza del loro legame speciale sono arrivate anche queste dichiarazioni: “ Se sono rimasto in piedi nei momenti difficili è grazie a lui e so che mi vuole bene anche se non me lo dice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Benedetta Dolfi e Zachary, chi sono l’ex compagna e il figlio di Filippo Nardi

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