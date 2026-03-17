La storia di One Piece vista su Netflix non è quella originale ma va bene lo stesso | le differenze

La seconda stagione di One Piece, disponibile su Netflix, si conferma come la serie più seguita sulla piattaforma. Il live action tratto dal manga di Eiichiro Oda ha riscosso successo anche tra chi conosce già la storia originale, anche se presenta alcune differenze rispetto alla versione cartacea. La produzione continua a attirare un vasto pubblico, consolidando la sua posizione tra le serie più viste.

La seconda stagione di One Piece è la serie più vista su Netflix. Il live action del manga continua a funzionare, anche per i fan della storia originale di Eiichiro Oda. Eppure ci sono parecchi dettagli che sono diversi. Lo spiega a Fanpage.it Francesco Toscano, un content creator che da anni si occupa di analizzare One Piece. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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