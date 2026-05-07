Una nuova norma sui bagnini è stata approvata, con l’intento di rendere più flessibile la gestione della stagione balneare. Tuttavia, alcune disposizioni suscitano incertezza sulla loro applicazione concreta. Mentre alcune regole risultano più semplici da seguire, altre presentano aspetti che generano dubbi tra gli operatori del settore. La questione riguarda aspetti pratici e interpretativi delle nuove normative approvate di recente.

Più flessibilità nella gestione della stagione, ma anche norme che, nella pratica, sollevano qualche dubbio. La nuova Ordinanza di sicurezza balneare 2026 entra nel vivo sulle spiagge spezzine, dove i titolari degli stabilimenti iniziano a fare i conti con le novità. Tra apprezzamenti e perplessità, il giudizio degli operatori resta nel complesso positivo, pur con qualche riserva sugli aspetti più pratici. A sottolinearlo è Natalino Simonetta, proprietario dello stabilimento Sporting Beach di Portovenere associato a Confcommercio, che evidenzia come una delle modifiche più rilevanti riguardi proprio l’inizio della stagione e l’obbligo del servizio di salvataggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apprezzamenti e dubbi: "Ok la norma sui bagnini. Altre invece più difficili"

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