Due bambini francesi di 3 e 5 anni hanno raccontato agli investigatori di essere stati condotti in un’area isolata nel Portogallo dopo che la madre, una donna di 41 anni, si era allontanata con il suo fidanzato. I piccoli sono stati lasciati bendati nel bosco con una promessa di un gioco, secondo quanto riferito dai bambini stessi. La donna è stata arrestata e le autorità stanno verificando le circostanze di quanto accaduto.

I bambini francesi, di 3 e 5 anni, hanno raccontato agli investigatori di essere stati accompagnati in una zona isolata in Portogallo. Emergono particolari sempre più drammatici sulla vicenda dei due fratellini francesi ritrovati soli lungo una strada del sud del Portogallo. I bambini, di appena 3 e 5 anni, avrebbero raccontato agli adulti che li hanno soccorsi di essere stati accompagnati in una zona boschiva, bendati e convinti di partecipare a un gioco per trovare un giocattolo nascosto. Quando si sono tolti la benda, però, la madre e l’auto non c’erano più. Giovedì le autorità portoghesi hanno annunciato l’arresto della madre, una donna francese di 41 anni, fermata nella zona di Fatima insieme a un uomo di 55 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bendati e lasciati nel bosco con la promessa di un gioco: madre va via col fidanzato, arrestata 41enne fracese

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