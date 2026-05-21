Ben Gvir è un estremista diventato ministro
Ben Gvir, noto politico israeliano, ha una storia legata a un'organizzazione considerata terroristica in passato, di cui fu anche avvocato di alcuni esponenti. Nel corso degli anni, ha assunto ruoli di rilievo nel panorama politico, arrivando a ricoprire la carica di ministro. La sua carriera include attività e dichiarazioni che hanno suscitato molte discussioni pubbliche e mediatiche, contribuendo a definire il suo profilo di figura controversa nel contesto nazionale.
Militò in un'organizzazione poi considerata terrorista e fu l'avvocato di esponenti di estrema destra e coloni violenti, prima di entrare nel governo di Netanyahu Itamar Ben-Gvir è il più estremista fra i ministri del governo di Benjamin Netanyahu, il più a destra nella storia di Israele. Mercoledì il suo video in cui cammina con fare ostile e sprezzante tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla, legati e tenuti con la faccia a terra al porto di Ashdod in Israele, ha provocato molte reazioni internazionali, ma non è certo insolito per il personaggio. È al suo primo vero ruolo all’interno di un governo, ma il ministero della Sicurezza pubblica gli garantisce un grande potere: fra le altre cose controlla la polizia nazionale e quella di frontiera tra Israele e Cisgiordania. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Genesi. Soldi, crimine, impunità. Storia dell'estrema destra israeliana con Elena Testi
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