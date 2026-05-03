Israele il ministro estremista Ben Gvir e la torta di compleanno con cappio e pistole | è polemica

In Israele, una polemica ha coinvolto il ministro Ben Gvir dopo che è stato diffuso un video in cui indossa un passamontagna nero con scritte. Successivamente, è stata mostrata una torta di compleanno decorata con un cappio e pistole, scatenando reazioni di sdegno. La vicenda si è aggiunta a una serie di polemiche legate alle sue uscite pubbliche e ai comportamenti controversi.

Il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir, leader della destra ultra-nazionalista, ha scelto di festeggiare i suoi 50 anni con una torta di compleanno decorata con un cappio dorato e due pistole. Le immagini sono immediatamente diventate virali e hanno scatenato polemiche. La torta di compleanno di Itamar Ben Gvir Già a fine marzo, durante l’approvazione preliminare della legge sulla pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo, il ministro si era presentato alla Knesset con una spilla a forma di cappio e una bottiglia di spumante per brindare. Sabato 2 maggio, il cappio è passato dalla spilla della giacca alla glassa della torta di compleanno.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Israele, il ministro estremista Ben Gvir e la torta di compleanno con cappio e pistole: è polemica Notizie correlate Ben-Gvir, torta con cappio per il compleanno: il simbolo della legge? Cosa scoprirai Cosa rivela questo regalo sulla linea politica di Ben-Gvir? Come si collega il gesto della moglie alla nuova legge approvata? Chi... Leggi anche: Ben Gvir e la torta di compleanno decorata con il disegno di un cappio: l’omaggio della moglie Ayala dopo la legge sulla pena di morte – Video Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Israele: Bennet e Lapid annunciano alleanza anti-Netanyahu per le prossime elezioni; Bibi Files, così Netanyahu chiese al Qatar di finanziare Hamas: Io uso la tecnica de Il Padrino. Israele, il ministro estremista Ben Gvir e la torta di compleanno con un cappio (e due pistole): scoppia la polemicaIl ministro della Sicurezza nazionale, esponente dell'ultradestra, ha festeggiato con due torte: su entrambe c'era un cappio - già sfoggiato in occasione della legge sulla pena di morte per i palestin ... corriere.it