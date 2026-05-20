Nel porto di Ashdod è iniziato lo sbarco del primo gruppo di attivisti della Flottilla, con un secondo previsto nelle prossime ore. Durante le operazioni, alcuni attivisti sono stati fotografati con gli occhi bendati e in ginocchio, mentre un esponente politico israeliano li ha derisi pubblicamente. Le autorità italiane hanno condannato quanto accaduto, chiedendo pubblicamente scuse ufficiali. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, con reazioni di diversi rappresentanti e il rischio di ulteriori sviluppi diplomatici.

In Israele è iniziato lo sbarco del primo gruppo di attivisti della Flottilla nel porto Ashdod. Un secondo gruppo dovrebbe arrivare nel corso della giornata. Lo rende noto la Farnesina spiegando che i funzionari dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv sono in contatto con le autorità israeliane del porto di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali e favorire la loro partenza per l'Italia. Gli attivisti dovrebbero essere trasferiti in una struttura per le identificazioni e poi messi in grado di ripartire. La Farnesina fa sapere in una nota che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto nella notte diversi contatti con il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attivisti della Flotilla bendati e in ginocchio, Ben Gvir li deride. Meloni e Tajani: "Inaccettabili, l'Italia pretende le scuse"

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Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio, Ben Gvir li deride

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