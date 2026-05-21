Bellanova e Giani chiudono la campagna elettorale di casa Riformista
La campagna elettorale di Casa Riformista si è conclusa con gli interventi di Bellanova e Giani nell’ultima giornata di attività. Entrambi hanno partecipato a un evento pubblico ad Arezzo, dove hanno ribadito i loro messaggi e risposto alle domande dei cittadini presenti. Prima di questo, sono stati organizzati incontri e comizi in diverse città della regione, coinvolgendo militanti e simpatizzanti. La fase finale si è svolta ieri, nel rispetto delle norme di sicurezza, con una presenza di pubblico moderata.
Arezzo, 21 maggio 2026 – Si è conclusa la campagna elettorale di Casa Riformista. Alla Casa dell’Energia il convegno dedicato alla questione femminile, un momento di riflessione sul ruolo delle donne nella società, nel lavoro e nelle istituzioni, partendo dall’ esperienza storica delle “leboline” e dall’emancipazione femminile che tra gli anni Sessanta e Settanta, che fece di Arezzo un laboratorio sociale e politico di rilievo nazionale. L’iniziativa ha riunito testimonianze e interventi di figure che hanno vissuto direttamente quella stagione di cambiamento, con l’obiettivo di interrogarsi su cosa sia rimasto oggi di quel percorso e su quali strumenti siano necessari per rilanciare diritti, partecipazione e rappresentanza femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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