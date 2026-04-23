Chi ha pagato e quanto per la campagna elettorale di Giani

Durante le campagne elettorali, i candidati devono rispettare regole precise per la rendicontazione dei finanziamenti ricevuti. Sono obbligati a dichiarare pubblicamente chi ha contribuito economicamente alle loro campagne e l’ammontare di ogni contributo. Questa procedura comprende anche la presentazione di documenti che attestano le singole donazioni e le spese sostenute. Le norme sono stabilite per garantire trasparenza e correttezza nel processo di finanziamento politico.