Chi ha pagato e quanto per la campagna elettorale di Giani
Durante le campagne elettorali, i candidati devono rispettare regole precise per la rendicontazione dei finanziamenti ricevuti. Sono obbligati a dichiarare pubblicamente chi ha contribuito economicamente alle loro campagne e l’ammontare di ogni contributo. Questa procedura comprende anche la presentazione di documenti che attestano le singole donazioni e le spese sostenute. Le norme sono stabilite per garantire trasparenza e correttezza nel processo di finanziamento politico.
Candidarsi per incarichi amministrativi e politici costa. Il processo di rendicontazione dei finanziamenti è regolamentato da obblighi ben precisi che ciascuno degli aspiranti parlamentari, presidenti e consiglieri regionali, sindaci e consiglieri comunali deve seguire alla lettera. In Toscana.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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