Comunali il progetto Avanti Casa Riformista inaugura la campagna elettorale

Oggi è stata presentata ufficialmente la campagna elettorale di Avanti Casa Riformista, lista che sostiene il candidato sindaco del centrosinistra. La prima iniziativa ha avuto luogo in una conferenza dedicata, con altri incontri previsti in futuro in cui saranno coinvolti più approfonditamente i candidati della lista. L’evento ha segnato l’avvio delle attività elettorali della formazione politica in vista delle prossime consultazioni.

Una prima presentazione oggi per inaugurare la campagna elettorale, a cui ne seguiranno altre con più ampio e disteso spazio ai candidati di Avanti Casa Riformista, lista che sostiene il candidato sindaco del centrosinistra Mimmo Battaglia. Dentro il logo che scende in campo per le comunali ci.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali, 32 i candidati a sostegno di Battaglia: ecco i nomi della lista Avanti/Casa RiformistaLa segretaria del Partito Repubblicano, Gabriella Andriani ha presentato ieri la lista AvantiCasa Riformista: un progetto condiviso tra Pri, Italia... Elezioni a Sorrento, parte la campagna elettorale: Fattorusso inaugura il comitatoIl candidato sindaco Corrado Fattorusso inaugura oggi alle 18 la sede elettorale in via degli Aranci, 61. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni comunali, 32 i candidati a sostegno di Battaglia: ecco i nomi della lista Avanti/Casa Riformista; Comunali Reggio, Casa Riformista presenta la i candidati: ‘Puntiamo ad essere la 2ª lista del csx’; Elezioni Comunali 2026 a San Giorgio a Cremano, dieci le liste per Carbone al voto per il dopo Zinno; Amministrative Avellino, Casa Riformista: Incontro positivo. Serve progetto condiviso e credibile. Reggio Calabria, Casa riformista chiede passo avanti di Muraca per le primarieCasa Riformista ha chiesto a Giovanni Muraca la disponibilità a presentare la propria candidatura alle primarie (di centrosinistra in vista delle elezioni comunali a Reggio Calabria ndr.) ... ansa.it Aeroporto. Toccafondi (IV-Casa Riformista) L’intervento di Giani a Confindustria e l’abbraccio con il candidato contro l’aeroportoSESTO FIORENTINO - Gabriele Toccafondi, consigliere comunale di IV-Casa Riformista, interviene sul tema dell’aeroporto. La nuova pista di Peretola - ... piananotizie.it Riformisti per Imola presenta la lista: Luisa Rago capolista Ufficializzati i candidati della lista con Casa Riformista e Avanti a sostegno della coalizione di centrosinistra. L'elenco completo L'articolo: https://www.ilnuovodiario.com/2026/05/01/riformisti-imol - facebook.com facebook