Quest'estate, il trucco più desiderato sembra essere quello ultra luminoso sfoggiato da una modella durante il Festival di Cannes. La modella ha attirato l'attenzione con un trucco radioso che ha messo in risalto il volto, creando un look che ha conquistato il pubblico presente alla settima serata del festival. La sua interpretazione del make-up ha fatto parlare di sé, ispirando molti a replicare il suo stile. In rete sono subito comparse guide e tutorial per ricreare questa versione di bellezza estiva.

Avvolta in un abito color ghiaccio in raso aveva i capelli lucidati e strategicamente tirati indietro in uno sleek bun, per rivelare il volto che irradiava massima luce. Il suo make-up è stato firmato da Prada Beauty e creato dalla celebrity makeup artist Nadia Tayeh. «Bella desiderava un look luminoso e scintillante, in armonia con il suo abito. Abbiamo creato un make-up occhi argentato e shimmer, definito da una linea nera per intensificare lo sguardo, abbinato a una pelle radiosa e labbra neutre e glossy per un finish luminoso», ha raccontato la make-up artist. Qui gli step per replicare il look. La base prima di tutto L'uniformità... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'ambizione di questa estate? Il make-up ultra radioso di Bella Hadid sul red carpet del Festival di Cannes. Ecco come ricrearlo

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