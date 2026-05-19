A Cannes, tra le luci delle proiezioni, si sono viste immagini di tenerezza tra una modella e sua madre, che si sono fatte strada tra gli eventi del festival. La modella ha condiviso momenti affettuosi con la madre, che si sono poi mostrati ai presenti durante la manifestazione. Le foto di entrambi sono state diffuse sui social e hanno catturato l’attenzione di molti, dimostrando che, anche in un contesto di grande spettacolo, gli affetti familiari trovano il loro spazio.

I n Costa Azzurra i colpi di scena non si misurano solo in base alle pellicole in concorso, ma attraverso la potenza di quegli affetti che scelgono di tornare a mostrarsi al mondo. Al gala di Chopard a Cannes, gli sguardi dei presenti erano tutti per una coppia rimasta lontana dai riflettori comuni per quasi quattro anni: Bella Hadid e sua madre Yolanda. La splendida ex modella 62enne ha interrotto un lunghissimo isolamento mediatico per apparire accanto alla figlia 29enne, regalando ai fotografi un ritratto di complicità familiare intenso e inaspettato. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. guarda le foto L’abbraccio tra madre e figlia: Bella e Yolanda Hadid a Cannes 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Bella Hadid e mamma Yolanda, le tenerezze che commuovono Cannes

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