Belén conduttrice e Caroline Tronelli naufraga l'ipotesi Isola dei Famosi formato ex di De Martino

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In queste ore si discute della possibile partecipazione di Caroline Tronelli all’Isola dei Famosi, un reality condotto da Belén Rodriguez. La Tronelli, nota come ex di un noto ballerino e conduttore, potrebbe entrare nel cast del programma. La presenza di Tronelli si aggiunge alle voci che la vedrebbero coinvolta in questa edizione del reality, che si svolge in un contesto di alta attenzione mediatica. La conduzione del programma, invece, sarebbe affidata proprio a Belén Rodriguez.

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Un reality nel reality. Prende forma in queste ore lo scenario ipotetico della partecipazione dell'ultima compagna di Stefano De Martino all'Isola dei Famosi, che dovrebbe essere condotta proprio da Belén Rodriguez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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