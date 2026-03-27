Per il fine settimana, le previsioni indicano condizioni di bel tempo nelle zone centrali del Paese, in particolare nella provincia pisana. Nonostante l'instabilità atmosferica che interessa il resto dell’Italia, queste aree manterranno cieli sereni e temperature in diminuzione. Le previsioni sono state fornite dai servizi meteorologici e riguardano principalmente le regioni centrali e le zone vicine.

Le previsioni per l'ultimo fine settimana di marzo parlano di cieli sgombri da nuvole, ma con correnti fredde e venti moderati L'instabilità percorre l'Italia, ma le aree centrali e in particolare proprio la provincia pisana godrà invece di bel tempo. E' quanto si evince dalle previsioni offerte da 3bmeteo, come spiega il meteorologo Lorenzo Badellino. Per oggi infatti, venerdì 27 marzo, "il fronte artico che sta attraversando l'Italia manterrà tempo instabile sulle regioni adriatiche e all'estremo Sud, mentre mollerà la presa sul versante tirrenico. La giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili e ben soleggiate al Nord, in Toscana e sul Lazio, salvo addensamenti irregolari limitati alla Romagna". 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Previsioni meteo per il weekend: bel tempo, temperature in calo

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