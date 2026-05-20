Giornate di bel tempo con temperature quasi estive

Le previsioni indicano giornate di tempo soleggiato con temperature che si avvicinano ai valori estivi, grazie a una cellula di alta pressione presente nel bacino del Mediterraneo. La situazione meteorologica resterà stabile nel corso dei prossimi giorni, con temperature in progressivo aumento. Le temperature previste saranno superiori alle medie stagionali e si concentreranno soprattutto nel fine settimana, garantendo condizioni di tempo asciutto e soleggiato in molte aree.

L’affermazione di una cellula altopressoria nel bacino del Mediterraneo garantirà giornate di bel tempo con temperature in progressivo aumento, fino a valori tipicamente estivi, in special modo nel corso del prossimo fine settimana, e al di sopra delle medie tipiche del periodo. Il flusso oceanico tenderà a scorrere a latitudini elevate. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 20 maggio 2026 Tempo Previsto: Al mattino prevalenti condizioni di bel tempo su tutta la regione, specialmente nelle zone di pianura. Nel corso delle ore pomeridiane addensamenti nuvolosi in transito su settori alpini e prealpini, con possibilità di brevi e isolati piovaschi su rilievi confinali e, in serata, su Gardesano, in rapida cessazione notturna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Un po' di bel tempo mercoledì 18 febbraio

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