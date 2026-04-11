Bel tempo nel week end da lunedì cambia tutto | piogge e temperature in discesa

Durante il fine settimana il cielo sarà sereno e le temperature saranno sopra la media stagionale. A partire da lunedì, l’anticiclone che ha portato questa condizione di stabilità inizierà a indebolirsi, permettendo l’arrivo di piogge e un calo delle temperature. Questa fase di cambiamento meteorologico è prevista da esperti del settore, che hanno anticipato il progressivo spostamento delle condizioni climatiche.

L’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al capolinea, come sottolineato dal metereologo Manuel Mazzoleni di 3bMeteo. Già nel corso delle prossime ore, infatti, due distinti sistemi depressionari si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Da lunedì cambia tutto: tornano piogge e temporali, temperature in caloGià nel corso di domenica, secondo le previsioni di 3BMeteo, l'anticiclone inizierà a cedere sotto la doppia spinta di una perturbazione in arrivo... Torna il Sole su Tutta Italia – Previsioni Meteo 27 Dicembre Temi più discussi: Meteo Latina: caldo e temperature oltre le medie nel week end. Poi tornano le piogge; Pasquetta con il sole, dove in provincia di Piacenza si toccano 25 gradi: le temperature per comune; Sole nel week end, poi tornano le pogge. Le previsioni meteo; Pasqua e Pasquetta sotto il sole: in arrivo un week end dal clima (finalmente) primaverile. Bel tempo nel weekend (11-12 aprile), poi peggiora. Le previsioni meteoA chiudere una settimana caratterizzata dal bel tempo non poteva che esserci un fine settimana all’insegna del sole. Sabato 11 aprile e domenica 12 aprile saranno infatti giornate soleggiate e senza p ... amicodelpopolo.it Meteo – Maggiore stabilità e bel tempo nel Weekend pasquale con la rimonta dell’Anticiclone: ecco la tendenzaMeteo - Tendenza verso un Weekend pasquale più stabile e asciutto e con temperature in aumento: ecco i dettagli ... centrometeoitaliano.it SABATO DI SOLE SU TUTTA ITALIA: ULTIME ORE DI BEL TEMPO! L’Italia si gode l’ultimo giorno di stabilità anticiclonica con cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque! Nord: qualche nube in più al Nordovest, ma con ampie schiarite e c - facebook.com facebook #Meteo #Sardegna #11aprile - Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, con venti in prevalenza moderati e mari poco mossi. Temperature medie comprese tra 13 e 23°C. x.com