Arriva il caldo nel week end scoppia l' estate | a Parma si supereranno i 30 gradi

Con l’arrivo del fine settimana, le temperature saliranno notevolmente, con le massime che a Parma supereranno i 30 gradi. Le condizioni climatiche calde interesseranno tutta l’Europa centro-occidentale, dove i valori termici si manterranno anche di 1012°C sopra le medie stagionali. A partire da mercoledì, un anticiclone subtropicale si espanderà dalla Penisola Iberica verso la Francia e, nel corso del weekend, raggiungerà anche il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e molte altre zone del continente.

Estate sull’Europa centro-occidentale, valori anche di 1012°C sopra le medie - “Già a partire da mercoledì l'anticiclone subtropicale inizierà ad espandersi dalla Penisola Iberica verso la Francia ed entro il weekend raggiungerà il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e gran parte della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Meteo: L'ANTICICLONE scalda i motori, entro fine mese scoppia l'ESTATE

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