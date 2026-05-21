Bel e Bon Festival le limitazioni al traffico

Per consentire l'allestimento e lo svolgimento in sicurezza del "Bel e Bon Festival", dalle ore 7 di venerdì 22 sino alle 24 di domenica 24 maggio, divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in via Alberici, dove sarà vietata la circolazione dalle ore 6 del mattino di venerdì 23. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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