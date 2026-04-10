Vivicittà le limitazioni al traffico

Domenica 12 aprile, in occasione della manifestazione podistica “Vivicittà”, dalle 6 alle 12 verranno adottate restrizioni alla circolazione e alla sosta. In particolare, sarà vietato sostare e si procederà alla rimozione forzata dei veicoli lungo alcuni tratti di via Gobetti e via Gramsci. Le limitazioni riguardano le aree tra il civico 24 di via Gobetti e l’intersezione con via Gramsci.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica “Vivicittà”, dalle 6 alle 12 di domenica 12 aprile sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, lungo le seguenti vie: nel tratto di via Gobetti tra il civico 24 e l’intersezione con via Gramsci, nel tratto di via Gramsci. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Milano-Cortina, scatta il piano sicurezza: le zone rosse e le limitazioni al traffico aereoMancano meno di venti giorni al via di Milano-Cortina 2026 e la città lombarda alza il livello di attenzione. Peggiora la qualità dell’aria: domani scattano le limitazioni al trafficoA seguito delle proiezioni di ARPAE (Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna), che segnalano il rischio di... Temi più discussi: Modifiche al traffico per la Vivicittà 2026 del 12 aprile a Cagliari; Vivicittà 2026, Bari corre a piedi: il 12 aprile scattano i divieti per le auto; Vivicittà 2026, strade chiuse e divieti a Palermo: tutte le modifiche alla viabilità del 12 aprile; A Cagliari domenica torna la corsa Vivicittà, chiusure e modifiche al traffico. Seimila iscritti. Vivicittà è già un successo. Tante le novitàIl podismo rivuole i numeri ante Covid e il Vivicittà, con i suoi messaggi di sport, partecipazione e comunità è quello che può dare la spinta decisiva. Intanto il numero degli iscritti alla gara di d ... ilrestodelcarlino.it A Cagliari domenica torna la corsa Vivicittà: chiusure e modifiche al trafficoIl Comune ai cittadini: «Massima attenzione alla segnaletica, utilizzate percorsi alternativi» ... msn.com Vivicittà 2026: lo sport che unisce Domenica 12 aprile torna a Reggio Emilia la 42ª edizione di Vivicittà, la storica manifestazione UISP che da oltre quarant’anni promuove sport per tutte e tutti, partecipazione, diritti e sostenibilità, in contemporanea - facebook.com facebook Franco Fava racconta le origini di #Vivicittà e ricorda il ruolo che ebbe Gabriele Brustenghi #Ellesse nell’ideazione della manifestazione insieme a @UispNazionale x.com