Prorogate le limitazioni al traffico davanti al Regina Margherita

Le limitazioni al traffico davanti al pronto soccorso Regina Margherita sono state prorogate con un'ordinanza firmata dal Sub Commissario. La decisione riguarda le restrizioni esistenti e sarà valida ancora per un certo periodo. La nuova disposizione, contrassegnata dal numero 2132026, stabilisce le modalità e le tempistiche delle restrizioni, che continueranno ad essere in vigore senza interruzioni. La misura riguarda specificamente la zona di accesso all'ospedale e ai suoi dintorni.

Tempo di lettura: 2 minuti Con ordinanza n. 2132026, firmata dal Sub Commissario Onofrio Vito Padovano, viene disposta la prosecuzione della sperimentazione relativa alle limitazioni della circolazione veicolare nell’area adiacente al plesso scolastico dell’ Istituto Comprensivo Perna-Alighieri (plesso “Regina Margherita – Leonardo da Vinci” ) fino al 26 giugno 2026. Il provvedimento si inserisce nel solco delle azioni volte a migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita urbana, alla luce degli esiti positivi emersi sia dal tavolo tecnico di monitoraggio del 31 marzo 2026, tenutosi presso l’ Urban Center del Comune, sia dagli incontri con stakeholder e rappresentanti delle categorie dei commercianti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Prorogate le limitazioni al traffico davanti al Regina Margherita Notizie correlate Avellino, stretta sul traffico in piazza Garibaldi: divieto di sosta davanti alla scuola "Regina Margherita"Si inasprisce la misura di limitazione al traffico in piazza Garibaldi: dopo l'istituzione della 'Strada Scolastica' con l'isola pedonale nei giorni... Vivicittà, le limitazioni al trafficoPer consentire lo svolgimento della manifestazione podistica “Vivicittà”, dalle 6 alle 12 di domenica 12 aprile sarà istituito il divieto di sosta,...