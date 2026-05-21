È stato pubblicato un nuovo bando che riguarda l’area dell’ex Beko. La gestione del sito di viale Toselli passa ora attraverso una manifestazione di interesse indetta da Invitalia, che agisce per conto di Sviluppo Industriale Siena. L’obiettivo è trovare aziende interessate a prendere in locazione lo stabilimento. Questa procedura rappresenta un passo avanti nella fase di rinnovamento e rilancio dell’area industriale, con l’intento di individuare nuovi operatori per la struttura.

Prende il via la ricerca di nuove aziende per l’ex Beko. Invitalia, per conto di Sviluppo Industriale Siena, ha avviato la manifestazione di interesse per individuare operatori interessati a prendere in locazione il sito produttivo di viale Toselli. La procedura sarà articolata in due fasi: una prima fase di raccolta e valutazione delle manifestazioni di interesse, con verifica dei requisiti richiesti, e una seconda fase nella quale i soggetti ammessi presenteranno offerte economiche al rialzo. "Un ulteriore passo in avanti – sottolinea il sindaco di Siena Nicoletta Fabio – per la ricollocazione dei lavoratori attualmente ancora in cassa integrazione e la creazione di un nuovo polo industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Beko, pubblicato il bando: "Ulteriore passo in avanti"

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