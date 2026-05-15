Maltempo Nevicata di maggio in alta Val Badia

Una perturbazione in movimento sull’Italia sta causando rovesci e un calo di temperature. In alta Val Badia, si è verificata una nevicata a maggio, un episodio fuori dall’ordinario per questa stagione. La neve sta coprendo le cime che nel frattempo avevano già visto i primi fiori. La perturbazione sta interessando diverse regioni, portando condizioni meteorologiche insolite in diversi territori. La neve tarda si è depositata a quote elevate, creando disagi alla viabilità e alle attività agricole.

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Stagione meteo fuori dall’ordinario. Nevicata di maggio in Alta Val Badia. La perturbazione sta scivolando su tutta l’Italia con rovesci e aria fredda, portando neve tardiva sulle vette che nel frattempo erano già fiorite. Servizio di Clara Iatosti. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Maltempo, Nevicata di maggio in alta Val Badia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maltempo, Nevicata di maggio in alta Val Badia Sullo stesso argomento Alta Badia sotto la nevicata primaverile, camera car a CorvaraCamera car tra Corvara in Badia e la frazione di Colfosco, in provincia di Bolzano, durante la nevicata primaverile che sta proseguendo nella tarda... Alta Badia, il vento forte fa oscillare la seggioviaIl vento fortissimo che soffiava sulle Alpi ha portato alla chiusura di numerosi impianti sciistici in Alta Badia. Violenta ondata di maltempo intorno a mezzogiorno di giovedì 14 maggio tra Valle Imagna, Brembana e Orobie. Grandine e raffiche di vento a Corna Imagna, Blello e Val Brembilla, ma anche in pianura mentre la neve è tornata sulle Orobie. x.com Maltempo in Toscana, è maggio ma all'Abetone nevica e a Livorno le onde diventano uno spettacoloIl calendario indica la metà di maggio e l’estate ormai alle porte, ma sulla montagna toscana pare invece tornato l’inverno. Libeccio forte invece, sulla costa ... corrierefiorentino.corriere.it Neve di maggio sulle Orobie, grandine in Valle Imagna: l’ondata di maltempo sulla BergamascaUn forte temporale si è abbattuto su alcune parti della provincia dopo il mezzogiorno di giovedì 14 maggio. Venerdì in arrivo una nuova perturbazione ... bergamonews.it