Lite nel bar finisce a bottigliate poi le minacce con la pistola | 25enne nei guai
Un episodio violento si è verificato in un bar di Vitulazio, dove un giovane di 25 anni avrebbe aggredito due clienti con una bottiglia di vetro. Dopo l’aggressione, avrebbe rivolto loro minacce utilizzando una pistola. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno preso in custodia il giovane coinvolto. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Prima avrebbe colpito con una bottiglia di vetro due clienti di un bar di Vitulazio, poi li avrebbe minacciati con la pistola. Per questo un 25enne, già noto alle forze dell'ordine e attualmente sottoposto al divieto di permanenza nel comune di Bellona, è stato denunciato dai carabinieri per.🔗 Leggi su Casertanews.it
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