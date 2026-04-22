Lite nel bar finisce a bottigliate poi le minacce con la pistola | 25enne nei guai

Un episodio violento si è verificato in un bar di Vitulazio, dove un giovane di 25 anni avrebbe aggredito due clienti con una bottiglia di vetro. Dopo l’aggressione, avrebbe rivolto loro minacce utilizzando una pistola. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno preso in custodia il giovane coinvolto. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire i dettagli dell’accaduto.