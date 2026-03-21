Il bar The Swan a Milano è stato sospeso per 15 giorni dal Questore a causa di ripetuti episodi di violenza, problemi con l'uso di droga e clienti pregiudicati. La decisione è arrivata dopo una serie di controlli e segnalazioni che hanno evidenziato comportamenti irregolari all’interno dell’esercizio. La misura riguarda esclusivamente la sospensione dell’attività commerciale per il periodo stabilito.

È stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni al bar “The Swan” di Milano, a seguito di numerosi episodi di criminalità e disordini. Il provvedimento, firmato dal Questore Bruno Megale, è stato notificato ieri al titolare del locale di piazzale Loreto n.9, dopo una serie di controlli e interventi delle Forze dell’Ordine che hanno riscontrato la presenza di reati e situazioni pericolose per la sicurezza pubblica. Il provvedimento e le motivazioni Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza è maturata nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai locali pubblici milanesi, per contrastare fenomeni di criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il bar The Swan a Milano di nuovo nei guai per violenze, droga e ubriachezza: pugno di ferro del Questore

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