Beautiful anticipazioni 6 maggio 2026 | Steffy Brooke e Ridge si preparano per la trasferta Hope vorrebbe…

Nell’episodio di oggi di Beautiful, in onda su Canale 5, i personaggi principali si stanno preparando per una trasferta. Steffy, Brooke e Ridge sono coinvolti in questo momento di organizzazione, mentre Hope manifesta un desiderio diverso. La puntata promette alcune variazioni rispetto alle precedenti, con nuovi sviluppi nella trama che coinvolgono i protagonisti della soap.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 6 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Deacon non sembra essere intenzionato a cambiare idea, crede che i suoi amici siano stati uccisi e vuole scoprire quale drammatica verità si nasconde dietro gli omicidi. Le preparazioni della Brooke's Bedroom continuano e presto la nuova linea verrà presentata a Monte Carlo. Durante gli scatti e le ultime modifiche le aspettative saranno molto alta alla Forrester Creations. Steffy, Brooke e Ridge si stanno preparando per la trasferta che faranno a Monte Carlo e Hope sarà entusiasta per il fatto che la madre sarà di nuovo il volto della collezione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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