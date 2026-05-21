Beautiful anticipazioni puntata del 21 maggio 2026 | Katie chiede a Bill di rifare il test di patern

Il 21 maggio 2026, alle 13.45, su Canale5, sarà trasmessa una nuova puntata di Beautiful. In questa puntata, Katie Logan chiederà a Bill Spencer di effettuare nuovamente il test di paternità. L’obiettivo è determinare se Luna sia effettivamente sua figlia. La scena si concentra sulla richiesta di Katie e sulla decisione di Bill di sottoporsi al test, che potrebbe portare a sviluppi importanti nelle relazioni tra i personaggi coinvolti.

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