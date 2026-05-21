Beautiful anticipazioni puntata del 21 maggio 2026 | Katie chiede a Bill di rifare il test di patern
Il 21 maggio 2026, alle 13.45, su Canale5, sarà trasmessa una nuova puntata di Beautiful. In questa puntata, Katie Logan chiederà a Bill Spencer di effettuare nuovamente il test di paternità. L’obiettivo è determinare se Luna sia effettivamente sua figlia. La scena si concentra sulla richiesta di Katie e sulla decisione di Bill di sottoporsi al test, che potrebbe portare a sviluppi importanti nelle relazioni tra i personaggi coinvolti.
Il 21 maggio 2026, alle 13. 45 su Canale5, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful. Katie Logan chiederà a Bill Spencer di rifare il test di paternità per scoprire se Luna sia realmente sua figlia. La tensione cresce dopo l’arresto di Poppy Nozawa, accusata di aver mentito su questioni familiari cruciali. La Logan è convinta che la verità debba emergere, mentre Bill sembra incerto sulla necessità di questo passo. Anticipazioni Beautiful dal 17 al 23 maggio 2026: Poppy arrestata per omicidio Katie spinge Bill a rifare il test di paternità. Nella puntata, Katie sarà determinata a scoprire la verità sulla paternità di Luna. Dopo aver assicurato alla giustizia Poppy, la Logan non ha dubbi: la Nozawa ha mentito su tutto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
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