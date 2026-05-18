Beautiful anticipazioni 18 maggio 2026 | Katie parla male di Poppy con Bill lei la accusa di…

Oggi, lunedì 18 maggio 2026, va in onda un nuovo episodio di Beautiful e si registrano sviluppi riguardanti le relazioni tra alcuni personaggi. Katie discute con Bill e si lascia andare a commenti negativi su Poppy, che a sua volta la accusa di comportamenti poco chiari. La puntata promette di portare ulteriori sorprese e nuovi colpi di scena all’interno della trama che da settimane tiene banco nel daytime di Canale 5.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 18 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Katie, ancora convinta che Poppy sia convolta nelle morti avvenute a Il Giardino, si è recata da Bill per metterlo in guardia. All'ex marito dirà che ha delle prove contro la sua nuova compagna, pensa che sia stata lei ad uccidere Hollis e Tom. La sorella di Brooke metterà lo Spencer in guardia dicendo che probabilmente sta vivendo con una donna pericolosa senza esserne consapevole. La Logan però non si accorgerà che intanto Poppy è tornata a casa e ha sentito tutto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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