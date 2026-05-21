Oggi, giovedì 21 maggio 2026, va in onda un nuovo episodio di Beautiful con alcune novità di rilievo. L’episodio si concentra su un ospite speciale che si trova a casa di Eric, mentre Ridge e Brooke pianificano alcune azioni. Sono previste diverse svolte nella trama che coinvolgono i personaggi principali e alcuni colpi di scena che potrebbero avere ripercussioni sulle vicende future. La puntata si presenta ricca di momenti da seguire con attenzione per i fan della soap.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 21 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che il ritorno da protagonista di Brooke ha fatto schizzare le vendite rendendo tutti felicissimi alla Forrester Creations. Per festeggiare il grande successo hanno fatto una festa nella villa di Eric. Brooke e Ridge saranno entusiasti per il risultato ottenuto, hanno anche avuto un'idea che potrebbe rivelarsi molto positiva per le vendite della Brooke's Bedroom. Quale? Hanno invitato una nota rock star alla festa, si tratta di Danny Romalotti. La coppia proverà a convincerlo a cedere loro i diritti di alcune sue canzoni che vorrebbero utilizzare come colonna sonora della pubblicitaria campagna. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 21 maggio 2026: ospite speciale a casa di Eric, Ridge e Brooke vogliono…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Beautiful, anticipazioni 11 maggio 2026: Brooke emozionata, Ridge la omaggia in pubblicoNuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 11 maggio 2026, su Canale 5.

Beautiful, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2026: successo per Ridge e Brooke a MontecarloNei prossimi episodi di Beautiful, in onda su Canale 5, Ridge e Brooke si dirigono a Montecarlo per il lancio della nuova collezione della Brooke’s...

Beautiful, trame 21 maggio #anticipazioni #beautiful #21maggio x.com

Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 maggio 2026: Katie spinge Bill a rifare il test di paternità, Luna è sua figlia o no?Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 21 maggio 2026. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5. comingsoon.it

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 21 maggio 2026: una rockstar approda nella soapLe trame di Beautiful di giovedì 21 maggio 2026: la festa a casa di Eric ha un protagonista eccezionale. Ma non tutti sono felici del party. libero.it

[SPOILER] La Forza di una Donna: anticipazioni 12 e 13 maggio! Bahar scopre che Sirin ha ucciso Sarp reddit