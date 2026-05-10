Nella settimana dal 10 al 16 maggio 2026, gli episodi di Beautiful si concentrano sul viaggio di Ridge e Brooke a Montecarlo, dove partecipano al lancio della nuova collezione di Brooke’s Bedroom. La serie, in onda su Canale 5, mostra i momenti della loro presenza nel Principato, legati all’evento di moda. La narrazione si concentra sulle loro azioni e interazioni in questa occasione speciale.

Nei prossimi episodi di Beautiful, in onda su Canale 5, Ridge e Brooke si dirigono a Montecarlo per il lancio della nuova collezione della Brooke’s Bedroom. Questo evento fa impazzire i fan e genera vendite record per la Forrester Creations. Tuttavia, le tensioni familiari si intensificano, con Will che affronta la sua nuova realtà e Sheila che torna a far sentire la sua presenza. Scopriamo insieme cosa accadrà nei dettagli. Anticipazioni Beautiful, puntate americane: cosa succede dopo l’addio di Thomas Ridge e Brooke a Montecarlo: un lancio da sogno. Ridge e Brooke volano a Montecarlo per presentare la nuova linea di moda. La coppia è entusiasta, ma Ridge è dispiaciuto per l’assenza di Steffy, che non può partecipare a causa di un problema con il passaporto.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Beautiful, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2026: successo per Ridge e Brooke a Montecarlo

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Beautiful, anticipazioni dal 3 al 9 maggio 2026: Steffy scorda il passaporto e non parte a Montecarlo con Brooke e Ridge© US MediasetNiente trasferta a Montecarlo per Steffy Forrester nei prossimi episodi di Beautiful.

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