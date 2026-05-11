Oggi, lunedì 11 maggio 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful, con alcuni momenti dedicati a Brooke e Ridge. La puntata si concentra su emozioni e gesti pubblici tra i personaggi principali, che si preparano a vivere nuove situazioni. I colpi di scena si susseguono, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori sulla soap.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 11 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Ridge e Brooke sono arrivati da soli a Monte Carlo dopo che Steffy ha dovuto rinunciare alla partenza a causa del passaporto lasciato in ufficio. Sarà tutto pronto per il Global Fashion Summit a Monte Carlo e Brooke sarà entusiasta per il lancio della nuova collezione della Brooke's Bedroom. Inizialmente apparirà molto emozionata ma sarà pronta a esprimere il messaggio di bellezza senza tempo nel ruolo di icona mondiale. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Logan verrà accolta dallo staff con grande clamore.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 11 maggio 2026: Brooke emozionata, Ridge la omaggia in pubblico

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