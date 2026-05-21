Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno celebrato il compleanno del loro figlio minore, Francesco, che ha raggiunto gli 8 anni. La famiglia ha condiviso immagini della festa e momenti di gioia, senza rivelare dettagli specifici sull’evento. Francesco Casiraghi è nato circa otto anni fa e, secondo alcune foto pubblicate, è molto simile alla madre. La coppia ha tenuto il tutto lontano dai riflettori, mantenendo un riserbo sulla ricorrenza.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi festeggiano il compleanno del loro secondogenito, Francesco, che compie 8 anni. È nato infatti il 21 maggio 2018. Beatrice Borromeo, la festa per suo figlio in forma privata. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, come è nel loro stile, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione né postato alcun messaggio per il compleanno del figlio Francesco, preferendo festeggiarlo in famiglia nel rispetto totale della loro privacy. In effetti, non hanno alcun ruolo istituzionale nel Principato di Monaco e dunque non intendono esporre pubblicamente i loro bambini più del dovuto, ossia solo quando è necessario durante gli eventi principali di Montecarlo durante i quali si riunisce la famiglia principesca. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beatrice Borromeo, Francesco Casiraghi compie 8 anni ed è identico a lei

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