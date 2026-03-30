Durante un incontro con il Papa Leone XIV nel Principato di Monaco, Charlotte Casiraghi si trovava da sola, mentre Beatrice Borromeo si presentava insieme al marito, Pierre Casiraghi. Entrambe le donne sono state presenti all'evento, che ha attirato l'attenzione dei media locali. La presenza delle due figure è stata documentata in modo dettagliato, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Charlotte Casiraghi solo e Beatrice Borromeo con suo marito Pierre Casiraghi erano presenti all’incontro con Papa Leone XIV, in visita nel Principato monegasco. Entrambe erano vestite di nero, come tutte le donne della Famiglia Principesca, ad eccezione di Charlene di Monaco che ha sfoggiato il privilegio del bianco. Charlotte Casiraghi ritorna in pubblico per la visita storica del Papa. Charlotte Casiraghi è tornata in pubblico dopo il forfait al Ballo della Rosa. Infatti, era stranamente assente alla serata più glamour dell’anno, tra l’altro organizzata da sua madre Carolina di Monaco. Ma si è ripresentata con la famiglia in occasione della visita di Papa Leone XIV nel Principato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo complici, ma il confronto spietato è inevitabile

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