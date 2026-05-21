Bear il cane ossessionato dalle palline che ha salvato la vita di centinaia di koala va in pensione Ora ne cerchiamo un altro

Un cane australiano di nome Bear, noto per aver salvato la vita di numerosi koala, sta per andare in pensione. La sua attività principale consisteva nel recuperare e proteggere gli animali in difficoltà, grazie alla sua forte energia e alla predisposizione genetica da pastore. In passato, Bear viveva in un appartamento, ma questa condizione non gli permetteva di sfogare appieno il suo temperamento. Ora si cerca un nuovo animale che possa continuare questa missione di salvataggio.

Bear è un Koolie australiano che tenuto in appartamento non riusciva a esprimere la sua grande energia come del resto vuole la sua genetica di pastore. E' stato "assunto" come cane da ricerca e durante gli incendi boschivi della "Black Summer" in Australia ha contribuito a ritrovare più di 100 koala. La sua esperienza ci fa capire quanto è importante seguire le inclinazioni dei nostri compagni canini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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